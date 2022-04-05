هنأ فهد يوسف الميلم، صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يعيده على وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات وعلى أمتنا العربية والإسلامية بنعمة الأمن والرخاء والازدهار، ويحقق لوطننا الكويت الغالي كل ما ننشده له من نهضة تنموية شاملة ورقي ورخاء.



وقال الميلم إن شهر رمضان بالنسبة للأمة الإسلامية هو شهر صيام وتضرع وتفكر وعمل جاد، وهو الذي يدعونا لإعلاء قيم التعاون والإحسان والرحمة. سائلا الله أن يعيده على الكويت والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والمزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وتضرع الميلم إلى المولى عزّ وجلّ أن يعم في شهر رمضان على الجميع الخير والوئام والسلام، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه، وأن يفيء عليه من فيض نعمه، مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى أن يكلأ سموهما بحفظه ورعايته ويمن عليهما بالعمر المديد في رداء الصحة والعافية وأن يمد سموهما بعونه وقوته، حتى يكلل عهدهما ببلوغ جميع ما يصبو إليه من تحقيق نهضة تنموية شاملة بكل مناحي الحياة في بلادنا العزيزة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار وعلى العالم أجمع بالسلام والرخاء.