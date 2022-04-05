بداح العنزي



رفضت لجنة الفروانية خلال اجتماعها برئاسة محمد الرقيب طلب عدد من المواطنين بشأن تحويل قسائم منطقة جليب الشيوخ قطعة 4 المطلة على الدائري السادس مقابل ستاد جابر إلى استثماري أسوة بالقسائم المطلة على السادس شرق منطقة جليب الشيوخ. وقال الرقيب إن اللجنة حفظت الكتاب المقدم من إحدى المؤسسات بشأن إضافة نشاط مطعم ومقهى في دار الضيافة بمنطقة الرقعي. كما أحالت اللجنة طلب إحدى الشركات إضافة منطقـــة العارضــــية مخـــازن إلى الأماكن المسموح فيها بالاستغــلال إلى الجهـــاز التنفيـــذي لإعداد تـــقرير.