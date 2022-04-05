الدوحة - فريد عبدالباقي



يحرص قائد المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي رياض محرز على دعم أبناء بلدته منذ سنوات ومؤخرا تكفل ببناء مسجد في بلدية بني سنوس بولاية تلمسان الجزائرية، إذ قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، بتدشين مسجد «التقوى» في بلدية بني سنوس في ولاية تلمسان.



حضر تدشين المسجد السيدة حليمة والدة رياض محرز، حيث قامت بقص شريط الافتتاح مع الوزير، كما تبرع محرز في وقت سابق لبناء المسجد في مسقط رأس والده ووالدته.



وبشكل عام اعتاد محرز على زيارة المستشفيات ودعم الأطفال المرضى، فقد قام بزيارات إنسانية كثيرة إلى مستشفيات سرطان الأطفال في مدن جزائرية، حيث قام بالتقاط الصورة التذكارية معهم وتقديم هدايا قيمة مثل قميص مانشستر سيتي، بجانب حرصه الدائم على زيارة دار المسنين في الجزائر خلال شهر رمضان الكريم.



كما يهتم محرز بدعم المرضى وفي موقف يحسب له، أعلن دعمه ومساندته لمحمد عابورة وهو شاب أردني مصاب بالسرطان، ووجه له رسالة خاصة نشرها الأخير في حسابه عبر «إنستغرام»، قبل أن يتم تداولها على نطاق واسع في «السوشيال ميديا»، ولاقت تفاعلا عربيا كبيرا.



وتضمنت الرسالة التي نشرها الشاب الأردني المعروف بتشجيعه لمانشستر سيتي، كلمات دعم قوية من النجم الجزائري المعروف عنه ميله للأعمال الخيرية ودعم المحتاجين، إذ قال محرز: «مرحبا يا محمد، لقد سمعت عن قصتك، وأريد أن أشكرك على تشجيع مانشستر سيتي، نتمنى لك الشفاء العاجل».



ومن بين مواقفه الإنسانية، اهتمامه خلال زيارته للسعودية لأداء العمرة في 2018 بزيارة مركز لذوي الاحتياجات الخاصة.



كما حرص على دعم طفل إندونيسي أصابه الزلزال أثناء مشاهدته لمباراة مانشستر سيتي، حيث سجل اللاعب مقطع فيديو خاصا للطفل الإندونيسي «رزقي»، تمنى فيه الشفاء العاجل، وقائلا: «علمت أنك من المشجعين الكبار لفريق مانشستر سيتي.. أردت فقط أن أتمنى لك التعافي السريع.. آمل أن تتحسن صحتك» وهو الأمر الذي أبكى الطفل الصغير الذي كان يرقد على السرير من الإصابة، وذلك من شدة الفرح.