وقع تحالف شركة الأرجان الوطنية للتجارة العامة والمقاولات وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات عقد تصميم وتنفيذ لتطوير مركز تجاري في مدينة جابر الأحمد السكنية EPC، وذلك مع شركة المشروع «جي تو المتحدة للمقاولات العامة للمباني»، بقيمة 36.84 مليون دينار.



ويقع المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 145.329 مترا مربعا، ومسطح بناء يبلغ 125 ألف متر مربع، ويأتي هذا العقد ضمن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة استثمارية تمتد الى 25 عاما من تاريخ التشغيل التجاري لعقد الفرصة الاستثمارية.



وفي هذا السياق، أعرب المدير العام لشركة الأرجان الوطنية م.خالد المشعان عن سعادته بالشراكة مع المجموعة المشتركة للمقاولات CGC، مشيرا إلى أن التحالف يحقق طموحات الشركتين في دعم التنمية الحضارية والمجتمعية في الكويت وفق معايير عالمية قياسية في البناء والتشييد.



ولفت المشعان الى أن مجموعة «الأرجان» تحرص دائما على استغلال خبرتها الممتدة لأكثر من 25 سنة في تطوير المشاريع العقارية الفريدة التي تركز على خلق حيز لرواد مشاريعها يجتمع فيها العمل والترفيه في بيئة مستدامة. وقد نجحت في تطبيق هذا النموذج في مشاريعها السكنية والتجارية المتكاملة في الكويت والمغرب والبحرين وعمان والسعودية.



وستوظف الأرجان الخبرات المتراكمة لدى فريقها لخلق مشروع متكامل يخدم سكان مدينة جابر الأحمد ومجمل رواد المشروع بأسلوب مبتكر مما سينعكس ايجابيا على مستوى ونوعية وجودة الخدمات التي سيحظى بها المواطنون في مدن مثالية تتيح لهم التمتع بحياة كما يحبونها.



وأشار المشعان الى أن منهجية العمل التي تتبعها مجموعة «الأرجان» والتي تتمثل في حرصها على تطوير مشاريع متكاملة تضفي قيمة على المجتمعات التي تتواجد فيها من جهة، وتحقق شعارها «الحياة كما تحبها» من جهة أخرى، وهي القاعدة التي ترتكز عليها في تطوير وإدارة مشروعها في مدينة جابر الأحمد السكنية.