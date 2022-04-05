بالتعاون مع فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع - أحد أشهر الوجهات المميزة في الكويت للضيافة الفاخرة طوال شهر رمضان المبارك - يشارك قطاع السيارات في مجموعة الملا في إضفاء أجواء الفخامة والضيافة الأصيلة على خيمة جواهر الرمضانية في فندق فورسيزونز الكويت، وذلك من خلال عرض مجموعة متميزة من أشهر ماركات السيارات العالمية الفاخرة من سيارات مرسيدس- بنز وآكيورا وجيب.



ويعتبر هذا العرض الخاص لأول مرة لمجموعة فريدة من علامات السيارات الفاخرة لدى قطاع السيارات في مجموعة الملا مكملا للديكورات الموسمية الرائعة والمفروشات الفاخرة، في خيمة جواهر في فندق فورسيزونز الكويت، وذلك لخلق أجواء رمضانية تعكس تقاليد الشهر الفضيل في الضيافة العربية واجتماع الأهل والأصدقاء للاستمتاع بأشهى الوجبات وهم يجلسون لتناول وجبات الإفطار والغبقة في أجواء رمضانية تتميز بالفخامة وفخر الضيافة الغني بالتراث الكويتي العريق.



وتعليقا على هذه المناسبة، قال رئيس قطاع السيارات في مجموعة الملا عماد فليحان: إن شهر رمضان المبارك هو وقت خاص من العام حيث تلتقي فيه العائلات والأصدقاء للاحتفال معا ومشاركة اللحظات الجميلة. هذه الشراكة بين مجموعة الملا من خلال قطاع السيارات لديها وفندق فورسيزونز الكويت برج الشايع هي إحدى مبادراتنا لمشاركة أهل الكويت هذا العام في الاحتفال بالشهر الفضيل، وأضاف: ندعو الجميع لزيارة خيمة جواهر في فندق فورسيزونز الكويت لمشاهدة أحدث تشكيلة من السيارات ذات المستوى العالمي من مرسيدس-بنز وآكيورا وجيب في واحدة من أشهر الوجهات الرمضانية للضيافة العريقة والفاخرة في الكويت.



وطوال شهر رمضان الكريم، تقدم مجموعة شركات متميزة في قطاع السيارات في مجموعة الملا تشمل كل من: شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت، وشركة الملا وبهبهاني، الموزع المعتمد لسيارات جيب، وشركة الملا العالمية لتجارة السيارات الوكيل الحصري في الكويت لسيارات ACURA الفاخرة، عرضا خاصا لتشكيلة من السيارات المختارة ذات المستوى العالمي في خيمة جواهر في فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع.



الملا أوتوموبيلز - مرسيدس بنز



انتهزت مرسيدس-بنز الكويت هذه الفرصة لعرض سيارة مرسيدس-بنز GLS 450 ومرسيدس-بنز GLE 450. ويقدم طراز مرسيدس-بنز GLS 450 للعملاء ذروة الرحابة والراحة مع إبراز تجربتها الفاخرة والرائعة في القيادة، والتي يمكن مشاركتها مع 6 أشخاص آخرين. بينما تتميز GLE 450 بأبعادها الجذابة وشكلها القوي وخطوطها الواضحة ومزيجها الفريد من الأناقة والتعبير الديناميكي للقوة، حيث تم تصميم كل التفاصيل فيها لتوفر أكبر قدر ممكن من الحرية والراحة في القيادة.



الملا وبهبهاني - جيب



عرضت شركة الملا وبهبهاني للسيارات سيارة جيب جراند شيروكي - إل الجديدة كليا والحائزة أكبر عدد من الجوائز والتي تقدم مستوى أعلى على صعيد قدرات الدفع الرباعي الأسطورية والرفاهية والمهارة الحرفية الراقيتين على الطرقات المعبدة مع مزايا السلامة والتكنولوجيا والراحة الأكثر تقدما في فئتها.صممت جيب جراند شيروكي إل الجديدة كليا لتحقيق أقصى قدر من الراحة للركاب، وقد تم تجهيزها بصف ثالث من المقاعد بسعة لا تضاهى وحجم أكبر للأمتعة.



الملا العالمية لتجارة السيارات



وعرضت شركة الملا أوتو، العضو في مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات آكيورا في الكويت، أحدث العروض من العلامة التجارية اليابانية الفاخرة طراز MDX الاستثنائية. ظهر الجيل الرابع الجديد بالكامل من 2022 MDX على محرك بقوة 290 حصان V6 مقترن بنظام تعليق أمامي مزدوج للانعطاف بدقة أكثر، ويعمل لأول مرة مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، أما التصميم الداخلي فتضع MDX الجديدة كليا نفسها في الريادة باعتبارها المقصورة الأكثر فخامة وتطورا التي أنشأتها أكيورا على الإطلاق.