محمد راتب



أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بقرار وزير الأشغال العامة بتكليف م.علي الفارسي بمنصب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مؤكدا أن الفارسي من القياديين الحريصين على مد يد التعاون مع القطاعات التابعة له والاتحادات المعنية بالأمن الغذائي، آملا أن يشهد قطاع الصيد تطويرا ونقلة نوعية في الفترة المقبلة. وأعرب الصويان في تصريح له عن تفاؤله بتحقيق مطالب الصيادين المستحقة، منوها بأن الفارسي يتفهم مطالب الصيادين إلى جانب حجم التحديات التي تواجههم.



وبين أن الصيادين سيكونون دائما وأبدا في خدمة الكويت، وسيسعون جاهدين لتوفير الأمن الغذائي من المنتجات البحرية المحلية في الأسواق بأسعار مناسبة، لافتا إلى أهمية زيادة الدعم السمكي بما يتناسب وارتفاع أسعار معدات الصيد وصيانتها وغيرها من أمور تخص رحلات الصيد.