أسامة أبوالسعود



قال أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.عيسى الأنصاري إن الأمانة العامة للمجلس تستعد لعقد ندوة متخصصة حول سوق المباركية على أثر الحريق الذي أتى على جزء منه الأسبوع الماضي.



وأشار د.الأنصاري إلى أن الندوة المزمع عقدها خلال شهر رمضان ستتناول الجوانب التاريخية وأهميتها للهوية الوطنية، والهندسية ودورها في حماية الموقع من حوادث شبيهة في المستقبل، إضافة إلى تناول الجوانب المعمارية وتأثيرها في المحافظة على هوية السوق وشكله المعتاد تاريخيا، وما يتعلق بتطوير السوق خدمة للشق السياحي فيه.



وأضاف: «ستتم دعوة متخصصين في المجالات المذكورة للحديث حولها والخروج بآراء استرشادية تخدم عملية إعادة إعمار الأجزاء المتأثرة بالحريق، وتطوير ما هو قائم بما يؤدي إلى استدامة هذا المبنى التاريخي والشهير للكويت».