أسامة أبوالسعود



في أجواء إيمانية أدى آلاف المصلين صلاة التراويح في الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك بالمركز الرمضاني، مسجد الراشد بالعديلية، والتي أم فيها المصلين الشيخ مشاري العفاسي.



وقال مدير المركز الرمضاني مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة د.يحيى عايد الرشيدي إن الإدارة حريصة على تفعيل قيمة الشراكة والتي تعد من استراتيجيات وزارة الأوقاف مع جهات الدولة كوزارة الإعلام ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وباقي مؤسسات الدولة التي تساهم معنا في إنجاح المركز الرمضاني، مشيرا إلى دور جمعية حفاظ في تفعيل قيمة الشراكة، حيث تساهم في العديد من الأنشطة القرآنية في دورات تصحيح التلاوة لعامة الجمهور وللأطفال.



كما أكد حرص الإدارة على تقديم جميع التسهيلات من أجل راحة المصلين قائلا: عقدنا اجتماعات مع فريق العمل الرمضاني قبل الشهر الفضيل حتى نصل إلى المستوى الذي ننشده من الاستعداد المنظم مما يجعل مركز الراشد وجميع مساجد الإدارة مهيأة بالشكل الذي يتناسب مع الجو الرمضاني ودورها الريادي والرسالة السامية كمراكز إشعاع إيماني وثقافي ودور عبادة.



وأضاف د.الرشيدي أن اللجان العاملة في المركز الرمضاني تقدم خدمات الضيافة والاستقبال لضيوف المركز سواء من جمهور المصلين أو الاستضافات من القراء، حيث يتم توزيع المشروبات الباردة والساخنة وتقديم الخدمات الإدارية المتكاملة وتهيئة المركز والساحات الخارجية لاستقبال الأعداد الكبيرة التي تفد إلى المركز.



يذكر أن د.يحيى الرشيدي استقبل القارئ مشاري العفاسي بعد الانتهاء من الصلاة، بدوره شكر العفاسي إدارة مساجد محافظة العاصمة على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.



حضر اللقاء المراقب الثقافي بإدارة مساجد محافظة العاصمة عبدالعزيز الدويلة وأعضاء فريق المركز الرمضاني.