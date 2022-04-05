ماضي الهاجري



طالب النائب حمد الهرشاني بضرورة إيلاء فئة الشباب أهمية وأولوية خلال المرحلة المقبلة من خلال التركيز على احتياجاتهم من قبل اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.



وقال الهرشاني في تصريح لـ «الأنباء» إنه قدم مع النواب د.عبدالله الطريجي ومبارك الخجمة وم.أحمد الحمد وسلمان الحليلة اقتراحا بقانون لمنح الرياضيين الحق في إجازة تفرغ رياضي كامل للاحتراف خارج الكويت وداخلها ولمدة سنتين.



وأضاف ان القانون يجيز بناء على طلب النادي الرياضي منح إجازة تفرغ رياضي للرياضيين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أو الجهات العسكرية، او المكلفين بالخدمة الإلزامية او خدمة الاحتياط، وكذلك للعاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة، أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها، وذلك للاحتراف سواء خارج الكويت أو داخلها ولمدة لا تزيد على سنتين.



وشدد الهرشاني على أنه سيسعى من خلال التنسيق مع النواب إلى تمرير هذا القانون ليرى النور.