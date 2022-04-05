قالت الهيئة العامة للبيئة إن الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي أشادوا بجهود الكويت البيئية وإنشائها البوابة البيئية الخليجية التي تحوي بيانات عن الموائل الطبيعية الخليجية وبيانات خاصة بجودة الهواء في النطاق الجغرافي الخليجي.



وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد لـ «كونا»، عقب الاجتماع الـ 24 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون، إن الاجتماع ناقش الكثير من القضايا البيئية المشتركة بدول المجلس وتوصيات الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بشأن الموضوعات المطروحة.



وأضاف أن الاجتماع الذي تم عقده عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس ناقش أيضا عددا من الموضوعات مثل إعلان الرياض للدورة الـ 42 للمجلس الأعلى.



وأشار إلى أن الاجتماع ناقش كذلك التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020 والقيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.



وذكر أنه تم أيضا مناقشة اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما تم التطرق إلى التعاون مع الأردن والمغرب فضلا عن مبادرات مجموعة العشرين (G20) المقدمة من السعودية، والتي تتضمن مجالات الصحة والطاقة والتعليم والتجارة والتقنية والتنمية.