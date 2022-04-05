وصف النائب خالد العتيبي قرار وزير الداخلية بمحاسبة المقصرين بتنفيذ تعليمات الضبط والإحضار والتفتيش ودخول الأماكن السكنية بأنه خطوة في اتجاه تصحيح الأوضاع المختلة في وزارة هامة وحيوية كوزارة الداخلية، مؤكدا أنه يجب محاسبة المتعسفين من الضباط والأفراد مع المواطنين.



وأضاف العتيبي: حدثت بعض التجاوزات في الفترة الأخيرة لا سيما على صعيد استخدام السلطة خلال حالات إلقاء القبض بدأت بالشاعر جمال الساير ثم مع محمد راشد العجمي ومواطنين آخرين، وعلى وزارة الداخلية أن تدرك أن هذا النهج أصبح من الماضي ولن نسمح بتكرار هذا التعسف مع المواطن وتحويل الكويت لدولة فوقية تدار بالهاتف.



واختتم العتيبي تصريحه قائلا: كرامات المواطنين فوق أي اعتبار، فهي مصونة بالدستور والقانون، ولا يحق لأي جهة كانت أن تخترق هذا التحصين الدستوري والقانوني إلا بالإجراءات التي بينها القانون والزم بها جهات التفتيش والتحقيق والضبط والإحضار.