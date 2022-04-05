أكد نجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا في كرة القدم كيليان مبابي أنه لم يتخذ قراره حتى الآن بشأن مستقبله، في تصريحات أدلى بها بعد تألقه في مباراة فريقه ضد لوريان التي انتهت بفوزه 5-1 بتسجيله هدفين وصناعته لإثنين في الدوري الفرنسي، وقال: «لم أتخذ قراري بعد، أنا أفكر في الموضوع، ثمة عناصر جديدة والعديد من العوامل، لا أريد أن أكون مخطئا»، مضيفا: أدرك أن اتخاذ القرار قد يكون تأخر بالنسبة الى البعض، لكننا نتكلم بهذا الموضوع بشكل يومي، ولو اتخذت قراري لكنت أعلنته. لست مجبرا على توضيح خياراتي لأحد، انه خيار شخصي.