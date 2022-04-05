القاهرة - هناء السيد



أعلنت وزارة السياحة والآثار انه تم البدء بداية شهر أبريل الجاري في تطبيق تسهيلات جديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية.



وأوضحت الوزارة ـ في بيان لها ـ أن عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية بلغ أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا ـ أميركا ـ تشينجن «الاتحاد الأوروبي» ـ اليابان ـ نيوزيلندا، على جواز السفر.



كما بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيا، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى خاصة لبعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا شريطة أن يكون معهم تذكرة ذهاب وعودة وحجز للإقامة وبطاقة ائتمانية Credit Card أو ما يغطي إقامتهم في مصر.



ويأتي ذلك بعد عقد اجتماعات مكثفة مع كافة الجهات المعنية بالدولة خلال الأسابيع القليلة الماضية للمناقشة والتنسيق فيما يخص اتخاذ هذه الإجراءات.