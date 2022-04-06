بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في احصائية سنوية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن عدد الأشخاص من ذوي الاعاقة المسجلين بالهيئة بلغ 57.401 حالة، وعدد المكلفين بالرعاية 16.623 مكلفا، مبينة ان عدد الأشخاص الجدد المسجلين عام 2021 بلغ 2.935 حالة، وبلغت عدد الأجهزة التعويضية المطلوبة من الهيئة خلال عام 2021 عدد 687 جهازا، أما بالنسبة لعدد المعاملات التي أنجزت عام 2021 فقد وصلت إلى 41.055 هوية، وصدرت 4.876 لوحة مرورية، بالإضافة الى 640 معاملة أجهزة تعويضية.



وأشارت الهيئة إلى إنجاز الربط الآلي مع 13 جهة حكومية هي: ديوان الخدمة المدنية، هيئة المعلومات المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، الادارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، الهيئة العامة لشؤون القصر، بنك الائتمان الكويتي ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة.