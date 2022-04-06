إيماناً بدورها تجاه المجتمع، واهتماماً منها بتطوير أداء كل القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني، كشفت شركة «طلبات» الكويت عن مبادرة تهدف إلى مساعدة أصحاب المحلات المتضررة من حريق سوق المباركية الأخير، عبر توفير تسهيلات خاصة للمتضررين من الحريق والتحاقهم بمنصة «طلبات» الإلكترونية.



وبهذه المناسبة، أوضح مدير دائرة الاتصالات والعلاقات الحكومية في شركة طلبات الكويت عبدالله المنصور أن الشركة ستبدأ من اليوم وحتى آخر يوم بشهر رمضان المبارك باستقبال الطلبات من المحلات المتضررة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] على أن يرفق بالطلب رخصة تجارية سارية وعقد إيجار لشهر مارس 2022.



وأضاف: ستقدم شركة طلبات مجموعة من التسهيلات للمتقدمين وأهمها إعفاء المحلات المتضررة من رسوم التسجيل.



وأشار إلى أن تلك المبادرة ليست الأولى من نوعها في مجال خدمة المجتمع، بل إن الشركة قامت بطرح وتنفيذ العديد من المبادرات التي ساهمت في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا والتي أثرت وبشكل سلبي على قطاع المطاعم بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.



وقال المنصور إن الشركة لا تدخر جهدا في تقديم المبادرات التي تعود بالنفع على كل القطاعات في الاقتصاد الوطني وبما يحقق الصالح العام ورفعة الكويت.



وبين أن دعم المحلات المتضررة والتي تمثل قيمة وطنية لها أهمية كبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة، مبينا أن الشركة على استعداد دائم لتبني المزيد من المبادرات المماثلة والتي تدعم كل أفراد المجتمع.