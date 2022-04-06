أعلن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) عن الفائزين بأعلى جائزة في مجال السلامة «جائزة أفضل اختيار للسلامة+ لعام 2022»، حيث تمكنت سيارات مازدا التي تم اختبارها من دخول القائمة للسنة الثالثة على التوالي، وتشمل هذه المركبات مازدا 3 سيدان، ومازدا 3 هاتشباك، وCX3، وCX5، وCX9.



وللتأهل لجائزة أفضل اختيار للسلامة+ لعام 2022، حصلت سيارات مازدا على تقييمات جيدة في كافة تجارب المعهد الست لمقاومة التصادم، وهي: اعتدال التداخل الأمامي، اصطدام مقصورة السائق من الأمام، اصطدام من ناحية الراكب الأمامي، الجانب، قوة السقف، اختبارات تثبيت الرأس.



وحصلت سيارات مازدا على تقييمات متقدمة للوقاية من الاصطدامات الأمامية في اختبارات: من مركبة إلى مركبة، ومن مركبة إلى مشاة.



وبهذه المناسبة، صرح آشيش تاندون المدير العام لشركة «الشايع والصقر» قائلا: إن الحصول على جائزة أفضل اختيار للسلامة+ من (IIHS) هو انعكاس لالتزام مازدا بتوفير تقنيات السلامة المتقدمة التي يتوقعها العملاء، وقد تم تصميم مجموعتنا الواسعة من تقنيات السلامة لدعم السائق، ما يعطي تجربة قيادة أكثر ثقة ومتعة.