أصدرت شركة بورصة الكويت تقريرها للاستدامة لعام 2021، وذلك عبر موقها الالكتروني، حيث يستعرض التقرير استراتيجية وشراكات ومبادرات الشركة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) خلال العام الماضي.



وقالت الشركة في بيان صحافي، ان التقرير يمثل التزامها بالاقرار عن أحدث نتائج وتأثيرات استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية وتعزيز استدامة الاعمال داخل الشركة، ضمن جهودها لتحسين ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتعزيز الإفصاح عنها، والتزامها بتقديم التقارير ليس فقط كمشغل لسوق المال في الكويت، ولكن كمصدر نموذجي.



وأشارت إلى ان إطلاق هذا التقرير، يأتي بعد إصدار دليل تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) في العام الماضي، وذلك لتشجيع الشركات المدرجة على تضمين اعتبارات الاستدامة في أنشطتها، وصنع القرار، وإعداد التقارير لمواكبة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالاستثمار المستدام بشكل أفضل.



اضافة الى المؤشرات التي ستساعد المشاركين في السوق على فهم موقفهم الحالي وكيفية تحسين الأهداف المستقبلية ووضعها، تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) والمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) وركائز رؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية للكويت.



دور محوري



وتعليقا على اصدار التقرير، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي «تلعب أسواق المال دورا محوريا برسم مستقبل الاقتصاد، وتكمن جهود دعم وتعزيز الاستدامة في جوهر هذا الدور الهام، ذلك وأن تبني مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، يساعد البورصة لتطوير ركائز رئيسية في استراتيجيتها، سواء كشركة مدرجة أو كمشغل لسوق المال».



وشدد العصيمي على أن تقرير الاستدامة يساهم بترسيخ مكانتنا البارزة في دفع عمليات الاستدامة ضمن أنشطة الأسواق المالية، والتي لطالما سعت الشركة نحو تضمين الممارسات المستدامة لأعمالها، والبحث عن طرق وحلول جديدة لخدمة أصحاب المصلحة بشكل أفضل.



وأضاف «تعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والإفصاح والشفافية معايير أساسية للمستثمرين اليوم في توجيه استثماراتهم، إذ يعد تطبيق أفضل الممارسات في الاستثمار المستدام أمرا مهما لتعزيز القدرة التنافسية لسوق المال الكويتي دوليا، ولا شك أنه سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دعم نمو الاعمال والامتثال للمتطلبات الرقابية».



محتويات التقرير



وأشار العصيمي إلى ان تقرير الاستدامة يتضمن عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة في أنشطة وإدارة وعمليات بورصة الكويت، مع تحليل وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية سواء على المستوى التشغيلي أو على مستوى استمرارية الأعمال، وذلك لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والشركاء وكافة أصحاب المصالح.



واضاف أن التقرير يسلط الضوء كذلك على إنجازات الشركة في مجالات إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتنفيذها، ومساهمتها نحو غد أكثر نجاحا ومستقبل مستدام. ذلك ويمكنكم الإطلاع على تقرير بورصة الكويت للاستدامة للعام 2021 أو دليل تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) عبر موقع بورصة الكويت الالكتروني.



وتابع «عادة ما تقدم بورصة الكويت تقارير عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية من خلال تقاريرها السنوية، وتشارك في العديد من المبادرات لتعزيز الممارسات المستدامة كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية».



وأكد على أن تقرير الاستدامة لعام 2021 يعد امتدادا لهذا الالتزام، والذي تعهدت به الشركة رسميا في عام 2017 عندما انضمت إلى مبادرة البورصات المستدامة (SSE) التي تقودها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إطار التوصيات الصادرة عن الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) والتي تعد البورصة عضوا فيها منذ عام 2018.