مفرح الشمري



بعد غياب طويل عن ميكروفون الإذاعة، يعود الإعلامي عبدالمحسن البرقاوي الى تقديم البرامج الإذاعية، حيث يقدم طوال شهر رمضان برنامج «غبقة رمضانية» عبر أثير إذاعة البرنامج العام من الساعة 10 حتى 11 مساء، حيث يستعرض البرقاوي من خلال هذا البرنامج أهم الأعمال والتغطيات والبرامج الدرامية الرمضانية إذاعيا وتلفزيونيا، بالإضافة إلى تغطية الفعاليات الثقافية والفنية وأعمال التطوع التي تقام في شهر رمضان، كما يتضمن البرنامج فقرة أخبار فنية خليجية وعربية للأعمال المعروضة في الشهر الفضيل واتصالات ولقاءات مع فنانين وملحنين وشعراء وضيوف مختصين في الرشاقة والإسعافات الأولية للمحافظة على الصحة في رمضان.



عودة البرقاوي لأثير الإذاعة مكسب كبير لأنه من الإعلاميين الذين يحرصون دائما على تقديم برامج تلامس الواقع وتناقش القضايا المطروحة في الشارع الكويتي سواء كانت فنية أو اجتماعية أو طبية.. عودة حميدة يا بوفهد.