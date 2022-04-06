حذرت مسؤولة كبيرة في جمهورية كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية من «الدمار والخراب الكاملين» إذا ما «تبنت المواجهة العسكرية» ضد بيونغ يانغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية امس.ووجهت كيم يو جونغ، نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري والشقيقة الصغرى للزعيم الأعلى لكوريا الشمالية كيم جونغ أون، التحذير في بيان صحافي ردا على تعليق أدلى به وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك يصف فيه قدرات الضربة الاستباقية ضد كوريا الشمالية.



وقالت كيم إن كوريا الجنوبية ليست العدو الرئيسي لبلادها، وذكرت «ما لم يتخذ الجيش الكوري الجنوبي أي عمل عسكري ضد دولتنا، فلن يعتبر هدفا لهجومنا». ومع ذلك، أضافت أن «مثل هذا الهراء في حد ذاته تعبير خطير للغاية وبغيض».



وحذرت كيم أنه «في حال اختارت كوريا الجنوبية مواجهة عسكرية معنا، فإن قوتنا النووية القتالية ستضطر حتما إلى القيام بواجبها».