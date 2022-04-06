ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس لضبط المخالفين والمطلوبين وفرض هيبة القانون، نفذ قطاع الأمن العام حملة أمنية في منطقة جليب الشيوخ أسفرت عن ضبط 18 شخصا انتهاء إقامة، وعدد 17 شخصا لا يحملون إثباتا، و12 مطلوب إلقاء قبض تغيب، و11 من العمالة السائبة، كما تم تحرير 22 مخالفة مرورية متنوعة، وقد تمت إحالة المضبوطين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



وتؤكد الإدارة استمرار الحملات الأمنية على كل أنحاء البلاد وعلى مدار الساعة لضبط مخالفي القانون، محذرة من إيواء هؤلاء الأشخاص تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون لما يمثلونه من خطر على المجتمع، مهيبة بالجميع إلى سرعة الإبلاغ عن أي ظواهر أو سلبيات تمثل مخالفة للقانون على هاتف الطوارئ 112.