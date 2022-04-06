نتواصل مع الشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية لمتابعة المستجدات أولاً بأول

حنان عبدالمعبود



في إطار الربط بين تفشي بكتيريا السالمونيلا في العديد من الدول الأوروبية والمملكة المتحدة بمنتجات الشوكولاتة (Kinder Surprise)، وما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بهذا الشأن، فقد أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن جميع المنتجات الغذائية بما فيها المنتج المذكور في التحذير الأوروبي تخضع للفحص المخبري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة قبل التصريح بصلاحيتها للبيع.



وبينت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في بيان لها التواصل الفوري من خلال نقطة الاتصال الخاصة في الطوارئ للكويت التابعة لشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية INFOSAN التي تقوم حاليا بعمل تحقيق في الحادثة لتزويدنا بآخر المعلومات والتطورات.



ودعت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الجميع إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والحرص على الحصول عليها من المصادر الرسمية.