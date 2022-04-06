أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، عن زيادة الفترة المحددة لتسلم مخصصات مادة البنزين للسيارات العاملة عليها.



وبحسب بيان للشركة نشرته وكالة الانباء الرسمية «سانا»، تحدد مدة تسلم الرسالة التي تتيح الحصول على مخصصات البنزين بعشرة أيام للسيارات الخاصة بدلا من سبعة، وستة أيام للسيارات العمومية بدلا من أربعة، وعشرة أيام للدراجات النارية.



ولفت البيان إلى أن التعديل هو لوقت تسلم الرسالة فقط، دون تعديل كميات التعبئة المحددة بـ25 ليترا. وذلك بعد أن تداولت صفحات محلية أنباء تفيد بتخفيض كميات التعبئة للسيارات الخاصة والعمومية.



ورغم أن القرار لا ينص حرفيا على تخفيض المخصصات، لكن اطالة المدة تعني حكما أن المخصصات يجب أن تكفي المستخدمين وقتا أطول.