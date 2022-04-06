بداح العنزي



كشفت نائبة المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية م. نادية الشريدة، عن أن عددا من الجهات عقدت اجتماعا أمس لمناقشة أوضاع أسواق المباركية بعد حريق الأسبوع الماضي، وتمت خلاله الموافقة على رفع العديد من التوصيات بشأن السوق إلى مجلس الوزراء تضمنت ما يلي:



٭ تشكيل فريق عمل تحت مظلة البلدية أو وزارة المالية بمشاركة كل الجهات المعنية من (البلدية ـ وزارة المالية ـ المجلس الوطني) لمتابعة الموضوع حتى الانتهاء منه.



٭ تكليف المجلس الوطني بإعادة تأهيل وترميم المحلات وتوفير ميزانية لذلك حتى تسليم المحلات لأصحابها.



٭ الموافقة على الرؤية المقدمة من وزارة المالية لتطوير المنطقة المتضررة من الحريق بالكامل.