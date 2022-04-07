القاهرة ـ هناء السيد



أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان أهمية المؤتمر العربي السادس للمحاماة الذي عقد في القاهرة وتنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وشورى للمحاماة والتحكيم تحت شعار «المحامون سفراء الاستثمار»، بحضور أكثر من 80 شخصية عربية.



وقال الشريان في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن المؤتمر يناقش الدور المهم الذي يقوم به المحامون للمساعدة في استقدام وجذب الاستثمارات وشرح القوانين للمستثمرين وإيجاد البيئة المناسبة لتحقيق العدالة الناجزة التي تخدم المستثمر وتحافظ على استثماراته.



وشدد الشريان على أن أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات لأهمية الموضوع الذي تناقشه كون كل دولة عربية تسعى الآن للعمل على تعديل قوانين الاستثمار بما يتوافق مع التطورات الجارية في هذا المجال من أجل إقناع المستثمرين للاستثمار فيها وذلك خدمة للاقتصاد الوطني.



وشدد على أن هذا الموضوع مهم ويحقق للاقتصاد الوطني نقلة نوعية إذا كان هناك اهتمام به على أعلى المستويات ويدخل من صميم عمل المحامين فهم السفراء الحقيقيون لحماية الاستثمارات.



وأضاف أن المؤتمر يسعى لأن يخرج بتوصيات واقعية بعيدة عن اللغة الأكاديمية لتحقيق الرسالة التي نرغب نحن المحامين في إيصالها لهؤلاء المستثمرين.



وقال الشريان إن الكويت لديها قطاع كامل للمستثمرين وهناك برامج حماية خاص للمستثمرين، وحاليا نريد أن نصل لمرحلة التكامل أن يكون هذا المستثمر له الحق في الانتقال من بلد إلى بلد بعيدا عن العراقيل فقط ما يحتاج اليه المستثمر المناخ والبيئة السليمة والعدالة الناجزة التي تخدم حقوقه ومصالح مشروعه. ولفت إلى أن الدول العربية مازالت متأخرة إلى حد ما في هذا الموضوع نظرا لوجود بعض العراقيل والبيروقراطية في تحقيق القوانين الكثيرة ولكن الموضوع ليس بكثرة القوانين ولكن الأهم هو كيفية تطبيقها حتى يكون للمستثمر أرض واقعية في فهم تفاصيل الاستثمارات لو قرر أن يذهب لهذه الدولة أو تلك الدولة.



وأشار إلى أن كل دولة مختلفة في القوانين الاستثمارية ودولة الإمارات وخاصة إمارة دبي لديها من افضل القوانين الاستثمارية في المنطقة فقد ألغت البيروقراطية ومصر أيضا لديها قوانين لكنها تحتاج إلى إلغاء بعض الأمور البيروقراطية.



من جانبه، أكد أستاذ القانون ومستشار حكومة أبوظبي سابقا د.أحمد الصاوي، أهمية المؤتمر والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودفع قاطرة التنمية في مجتمعاتنا العربية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين الأجانب وتقديم الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب.



وأضاف أن المحامين لهم دور مهم في عقود الاستثمار وآلية تسوية المنازعات وأهمية ذلك في النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع قاطرة التنمية في مصر والوطن العربي.