أكدت الإدارة العامة للجمارك أن نسبة التكويت بالإدارة بلغت 99% وذلك ضمن الاستراتيجية الخاصة بالإدارة العامة للجمارك لتطوير الكادر الوطني وتأهيله إلى أعلى المستويات. وقالت في بيان لها، ردا على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنهاء الإدارة الاستعانة بالمستشارين الكويتيين، إن ذلك تم بناء على اجتماع مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من تاريخ 2021/12/31 وعودتهم لجهات عملهم الأصلية. علما بأن الإدارة العامة للجمارك قد باشرت إجراءات إعادة الاستعانة ببعض المستشارين الكويتيين في إدارة الفتوى والتشريع خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية. ونظرا لحاجة الإدارة العامة للجمارك قد تم تعيين مستشار وافد ويعتبر الاستشاري الوحيد بالإدارة العامة للجمارك. وأكدت حرصها على إيضاح الحقائق بكل شفافية، وذلك لمصلحة العمل.