أسامة أبوالسعود



أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم د. فهد الجنفاوي ان قطاع الدراسات الإسلامية أنهى استعداداته لشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى تعلم القرآن الكريم والعلوم الشرعية من خلال مراكز قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والتي تضم 200 مركز منتشرة في جميع مناطق الكويت في الفترتين الصباحية والمسائية، إضافة إلى الملتقيات الثقافية والأسابيع العلمية والأنشطة الثقافية. وأضاف الجنفاوي إن الاستعدادات لشهر رمضان في قطاع الدراسات بدأت قبل حلول الشهر الفضيل حيث أقام القطاع ملتقى للرجال (وأن تصوموا خير لكم)، والذي شارك فيه العديد من المشايخ والدعاة في عدد من مساجد الدولة، علاوة على ملتقى آخر للنساء خلال شهر شعبان كاملا تحت شعار (إذا كان الله معك) إضافة إلى إقامة منتدى علمي ثقافي يومي خاص للنساء خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى العاشرة مساء، وهذا المنتدى العلمي الثقافي تتوافر فيه البيئة الإيمانية المعينة على روحانية هذا الشهر الكريم، ويتنقل فيه المشارك بين حلقات القرآن الكريم والدروس الشرعية والنصائح والإرشادات التي تجعل المسلم فائزا في موسم الخير.



وأوضح الجنفاوي أن جميع مراكز قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بمختلف المراقبات لدور القرآن الكريم ـ مراكز الأترجة ـ السراج المنير ـ حلقات تحفيظ القرآن ـ القارئ الصغير ـ إضافة إلى مراكز حفص وغيرها من مراكز القطاع تستقبل الراغبين والمسجلين فيها في الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرا الى أن بعض هذه المراكز تستقبل الراغبين والمسجلين عن طريق التعليم عن بعد والتي أثبتت نجاحها خلال جائحة فيروس كورونا، ولذلك نحن ما زلنا مستمرين في استثمار هذه المنصات في التعليم الإلكتروني بهدف نشر رسالة القرآن الكريم.