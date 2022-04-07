







عبدالعزيز الفضلي



هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف الأسرة التربوية بشهر رمضان المبارك، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة المنظومة التربوية.



جاء ذلك خلال حضوره حفل استقبال المهنئين بشهر رمضان الفضيل الذي أقامته جمعية المعلمين بحضور جمع غفير من القيادات التربوية وأهل الميدان.



وعلى هامش الحفل، أعرب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد عن سعادته بحضور هذه المبادرة الأسرية الاجتماعية والتي اعتادت جمعية المعلمين إقامتها سنويا والتي تجمع أهل الميدان التربوي سواء على مستوى الإداريين أو الهيئات التعليمية، مثمنا في الوقت نفسه هذه الجهود التي من خلالها يتم تبادل الآراء حول الأمور التي تخص المنظومة التربوية والعمل على تطوير العملية التعليمية.



وقال المقصيد: أنا متفائل في القادم من الأيام بأن تكون الأمور أطيب من المرحلة السابقة، خاصة أثناء فترة جائحة كورونا، مشددا على ضرورة أن تتضافر الجهود بأكملها من جميع العاملين في التربية كل في اختصاصه من أجل العودة الشاملة للدراسة لأبنائنا الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل.



وأضاف أن جمعية المعلمين تعد الجناح الرئيسي والأساسي للميدان التربوي، خاصة بما تثريه بالكثير من الآراء والأفكار والدورات التدريبية التي تقوم بها مساهمة منها لتطوير العملية التعليمية، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي: نهنئ جموع المعلمين والمعلمات بحلول الشهر الفضيل، وأسأل الله أن يتقبل طاعاتهم وخالص أعمالهم، متمنيا أن تقدم خلال هذا الشهر المبارك الأعمال مضاعفة وتناسب حجم وقدرات معلمينا للارتقاء بالمنظومة التعليمية. وأضاف أن الجمعية وكعادتها السنوية تقيم هذا الحفل للترحيب بالمعلمين والتربويين لتبادل الأحاديث في جو أسري اجتماعي تربوي.



وكشف الهولي عن أن الجمعية بإذن الله تعالى ستكون أحد أعضاء فريق مشروع تطوير التعليم الخاص باللجنة التعليمية لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع وصل إلى مراحله الأخيرة، ونتمنى أن يرى النور قريبا ليرتقي بالمنظومة التربوية.



وأوضح أن المشروع يرتكز على أكثر من محور مثل المناهج والاعتمادات الأكاديمية ورخصة المعلم، إضافة إلى تعديل قوانين خاصة في المجلس الأعلى للتعليم ومركز تطوير التعليم، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع في خدمة العملية التعليمية.