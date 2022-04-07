محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تستعد لطرح مناقصة لإجراء دراسة جدوى لمجمع الزور للبتروكيماويات المزمع تنفيذه بتكلفة 10 مليارات دولار، بحسب مصادر مطلعة في الصناعة، وستتناول الدراسة البحث في توقعات السوق للمنتجات المكررة والمنتجات البتروكيماوية على مدى 25 إلى 35 سنة القادمة.



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن «كيبيك» أبلغت المقاولين بأنها تبحث عن شريك استثماري للمشروع، وهو ما يتطلب الموافقة النهائية من مجلس ادارتها.



تجدر الإشارة الى أن الكويت اخرت منح الموافقة على العديد من المشاريع في الأشهر الأخيرة بسبب عملية الإصلاح الشاملة لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.



وزادت هذه الخطوة من التفاؤل بشأن مستقبل قطاع الطاقة في الكويت.



يشار في هذا الصدد الى أن شركة كيبك أهلت في أبريل من العام الماضي مقدمي العطاءات لمجمع الزور للبتروكيماويات المخطط لبنائه بقيمة 10 مليارات دولار.وفيما يلي أسماء 7 مجموعات مؤهلة مسبقا لتقديم عطاءات لحزمتي الأعمال الأولى والثانية وهي: كونسورتيوم بقيادة Tecnicas Reunidas الإسبانية يضم شركة سينوبيك الصينية، كونسورتيوم بقيادة شركة سامسونج الهندسية الكورية الجنوبية ويضم كلا من شركتي CTCI التايوانية وشركة المقاولين المتحدين اللبنانية، كونسورتيوم بقيادة شركة فلور الأميركية يضم كلا من شركة دايوو للهندسة الكورية الجنوبية وشركة تشاينا هوانكيو للمقاولات والهندسة الصينية، كونسورتيوم بقيادة شركة سايبيم الإيطالية يضم شركة هيونداي الكورية الجنوبية، كونسورتيوم تكنيب اف ام سي البريطانية، كونسورتيوم بقيادة شركة إس كيه للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية يضم شركة بتروفاك إنترناشونال البريطانية، واخيرا شركة JGC اليابانية.