طارق عرابي



عقد بنك الكويت الدولي «KIB» اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أمس بنسبة حضور 77.019%، حيث وافقت على جميع بنود جدول الاعمال، بما فيها توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة الى توزيع أسهم منحة بواقع 4% من رأس المال المصدر والمدفوع.



كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديدا مؤلفا من 11 عضوا جديدا من بينهم 7 أعضاء عاديين و4 أعضاء مستقلين، وفقا للقانون والنظام الأساسي للبنك وتعليمات الجهات الرقابية.



البنك الإسلامي الفضل



في هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي «KIB» الشيخ محمد جراح الصباح أن البنك بذل جهودا حثيثة خلال العام الماضي لتوسيع نطاق وأنشطة أعماله وتطوير أنظمته وعملياته، والنهوض بكوادره البشرية، كما سعى للحفاظ على جودة أصوله والتقدم في بناء نموذج عمل قوي ومتطور يتسم بالمرونة.



واوضح الجراح ان «KIB» استغل أحدث التقنيات المالية الحديثة، ليتمكن من الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء، علاوة على تعزيز قدراته على رصد متغيرات بيئة العمل التشغيلية، وعلى التكيف معها والتنبؤ بتطوراتها المستقبلية.



وأضاف «على الرغم من حالة عدم اليقين التي أفرزتها تبعات الجائحة الصحية خلال فترات متفاوتة من 2021، نجح «KIB» في تجاوز تلك الأزمة، متسلحا بثقة مساهميه وعملائه، وبدعم أعضاء مجلس الإدارة، وتفاني موظفيه والجهود الحثيثة التي بذلتها إدارته التنفيذية، حيث تمكن من تحقيق نتائج قوية ومستدامة، وتحسين مؤشرات أدائه المالي، ماضيا بخطوات واثقة ومدروسة في تطبيق مبادراته الاستراتيجية، لتحقيق رؤيته بأن يصبح البنك الإسلامي المفضل في الكويت».



الإنجازات المالية



وفي تعليقه على أهم الإنجازات من واقع بياناته المالية، أوضح الجراح أن «KIB» حقق صافي أرباح عائدة لمساهميه بلغ 11 مليون دينار تقريبا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بربحية 5.66 فلوس للسهم، في حين سجلت الإيرادات التشغيلية مبلغ 66.8 مليون دينار.



وأكد أن البنك نجح في تحسين جودة أصوله خلال العام 2021، حيث أشارت البيانات المالية المجمعة إلى نمو أصول البنك بنسبة 12% لتصل إلى 3.14 مليارات دينار، مقارنة بـ 2.8 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مرجعا أسباب النمو إلى ارتفاع حجم محفظة التمويل بمبلغ 285 مليون دينار لتبلغ 2.27 مليار دينار مقارنة بـ11.99 مليار دينار كما في نهاية العام الماضي، محققة بذلك نموا بلغ 14%. واضاف أن إجمالي الاستثمارات ارتفعت بمبلغ 111.5 مليون دينار وصولا إلى 295.8 مليون دينار مقارنة مع 184.4 مليون دينار في العام الماضي، نتيجة ارتفاع الاستثمارات في صكوك عالية الجودة.



نموذج عمل متطور



واختتم الجراح حديثه بالقول «لقد قمنا خلال هذا العام بتطوير واعتماد خطتنا الاستراتيجية للأعوام 2022 ـ 2024 لنقوم بالبناء على ما أنجزناه خلال السنوات السابقة نحو الوصول لبناء نموذج عمل متطور ومستحدث بالكامل، يعتمد الرقمنة في معظم عملياته».



واضاف «قمنا بتطوير بنية تكنولوجية قوية ومرنة، قادرة على أتمتة العمليات وإدارتها بفعالية والاستجابة لتغيرات البيئة التشغيلية، مع دعم عمليات النمو المستقبلية، من أجل تقديم خدمات ومنتجات مدفوعة بالابتكار للعملاء من الأفراد والشركات».



وتابع «نهدف الى تطوير خدمات رقمية فريدة لعملاء القطاع العقاري، وبناء باقة من الحلول المصرفية المعدة خصيصا لتتلاءم مع احتياجات المبادرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى نصبح الوجهة الأولى للمبادرين ورواد الأعمال في الكويت».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «KIB» رائد جواد بوخمسين انه على الرغم من التحديات الاقتصادية العديدة التي فرضتها الجائحة، فقد تمكن «KIB» خلال عام 2021 من تنويع محفظة التمويل والاستثمارات عبر الفرص الاستثمارية المتنوعة والناجحة، كما شارك في العديد من الصفقات والمعاملات المالية البارزة في جميع قطاعات التمويل الإسلامي متضمنة الاتصالات والبتروكيماويات والصحة والأنشطة التجارية وغيرها، وذلك عن طريق المنتجات الإسلامية المختلفة ومنها المرابحة والمساومة والمضاربة وغيرها.



وأضاف «من خلال خبرتنا ورؤيتنا المتعمقة في السوق، تمكنا من التقدم بخطى واثقة ومدروسة، حيث قمنا بالتركيز على تعزيز وتنويع أنشطتنا في المجالات الاستثمارية، ونستمر في تحقيق النمو من خلال المحفظة التمويلية لدى البنك، وذلك عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات مع تعزيز قاعدة ودائع العملاء بشكل ملحوظ، هذا بالإضافة إلى أنه كجزء من استراتيجينا لتعزيز مركزنا المالي ومكانتنا في أسواق رأس المال الإقليمية، فقد نجحنا في المشاركة في عمليات إصدار صكوك مختلفة وغير مسبوقة، بأعلى جودة وبمبالغ ضخمة من مختلف الشرائح، وذلك لمجموعة من أكبر المؤسسات المصرفية والمالية على المستوى المحلي والإقليمي وبأفضل تكلفة رأسمالية، كما قمنا بالمشاركة في مختلف الصفقات الاستثمارية الناجحة، بالتعاون مع نخبة من عملائنا الكبار في قطاعات الأعمال المختلفة».



مستقبل إيجابي



من جانب آخر، أوضح بوخمسين أن حسابات المودعين ارتفعت بنحو 420 مليون دينار تقريبا بنسبة نمو 25% لتصل إلى 2.06 مليار دينار مقارنة بـ 1.64 مليار دينار للعام الماضي، في حين بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 263 مليون دينار، هذا وقد استمر «KIB» في الحفاظ على مؤشرات جيدة لمعيار كفاية رأس المال طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص «بازل 3»، حيث بلغت النسبة 19.21%.



كما أكد بوخمسين أن «KIB» يتطلع للمستقبل بإيجابية واضعا نصب عينه تعزيز استثماراته في كوادره البشرية كأحد أهدافه الاستراتيجية، حيث حرصت إدارة «KIB» على تطوير أداء موظفي البنك الحاليين واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، وبما يعكس إيمان البنك بمهنية العناصر الكويتية وخبراتها المتميزة في الصناعة المصرفية بالتحديد على نطاق السوق المحلي والإقليمي. حيث انه من أحد إنجازات برنامج الموارد البشرية القيام بالتعاون مع Moody’s Analytics لإطلاق أكاديمية «KIB» الائتمانية التي تهدف إلى إعداد موظفي البنك لتقديم خدمات عالية الجودة لعملائه، مع الوصول إلى فهم متعمق لفرص نمو السوق، وقد أدى هذا الاستثمار المتواصل إلى تحقيق تطوير مستوى الخدمات، مما ساهم في نمو محفظته الائتمانية في القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والنفط والتجارة والمشاريع الحكومية بخطوات واثقة، معتمدا على الاستثمار في كوادره البشرية من خلال قيامه بالتطوير الإداري للموظفين الأكفاء واستقطاب المواهب الجديدة، إلى جانب تعزيز قدراتهم ومهاراتهم من خلال الدورات والبرامج التدريبية المكثفة مع أفضل الجهات العالمية ليكونوا قادرين على تحقيق خطط التوسع المستقبلية للبنك ومجاراة الابتكارات التكنولوجية المتطورة.



أداء متميز



على صعيد متصل، تحدث نائب الرئيس التنفيذي في «KIB» محمد السقا عن النتائج المالية التي حققها «KIB» في 2021 وانعكاس ذلك على نسب التوزيعات على حسابات المودعين، حيث سجلت عوائد سنوية مجزية بنهاية العام، بدءا من حسابات التوفير وصولاً الى الودائع طويلة الأمد.



وأضاف أن «KIB» التزم باتباع أفضل النهج والسياسات التحوطية لإدارة المخاطر، والتعامل والتكيف مع تداعياتها وآثارها، ما انعكس إيجابا على استمراره في تقديم عوائد مجزية لمساهميه ومودعيه، والحفاظ على استدامة واستمرارية أعماله، حيث أسهمت الجهود الحثيثة التي بذلتها جميع طواقم العمل، والدعم والتوجيه المتواصل الذي وفره مجلس الإدارة، والقيادة المتميزة التي وفرتها إدارة البنك في تعزيز تواجد علامته التجارية محليا وإقليميا، مع الحفاظ على معدلات نمو مستدامة ونوعية أصول جيدة ونامية باستمرار، وفى هذا الإطار، قامت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني بمنح «KIB» تصنيفا ائتمانيا «طويل الأجل IDR عند A» وكذلك القدرة الذاتية (VR) للبنك عند «bb-»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

مجلس إدارة جديد



انتخبت عمومية بنك الكويت الدولي «KIB» مجلس إدارة جديدا على النحو التالي:



1 ـ الشيخ محمد جراح الصباح.



2 ـ رائد جواد بوخمسين.



3 ـ أنور جواد بوخمسين.



4- جاسم حسن زينل.



5 ـ د.عبدالله عبدالصمد معرفي.



6 ـ صالح سليمان الطراد.



7 ـ مرزوق خالد يوسف المرزوق.



8 ـ فيصل عبدالحميد الصراف (احتياط).



كما انتخبت الجمعية 4 أعضاء مستقلين هم: أحمد عبدالمحسن المليفي ورياض يوسف فرس وعبدالرزاق صلاح المطوع وجاسم محمد الوزان و سالم فلاح الحجرف (احتياط).



التميز بالمسؤولية الاجتماعية



واصل «KIB» خلال 2021 توسيع نطاق برنامجه المجتمعي بغية استهداف والوصول إلى جميع شرائح المجتمع، مبتكرا وراعيا العديد من المبادرات الهادفة إلى تنميته في العديد من الميادين، وعلى الرغم من تنظيم برنامجه المجتمعي بشكل استباقي في بدايات العام، إلا أن استراتيجية البنك قائمة على المرونة والاستعداد للتفاعل مع أي مستجدات تطرأ على المجتمع، والتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات الخاصة كافة للتعامل مع أي حدث مستجد. ومن بين سلسلة الأنشطة والفعاليات التي شارك فيها خلال عام 2021 ودعمها تحت مظلة مسؤوليته الاجتماعية، كانت التوعية المصرفية والمالية، دعم جهود الدولة لتخطي أزمة فيروس كورونا، البرنامج الرمضاني، تمكين الشباب، دعم النشاط البدني، المشاركات المجتمعية، ونشر الوعي البيئي.



جوائز وتكريمات

على الرغم من كل الظروف الاستثنائية التي مرر بها البنك في 2021، ونتيجة للتطورات الإيجابية التي شهدتها أنشطة أعمالنا، إلا أن «KIB» نجح في حصد مجموعة متنوعة وفريدة من الجوائز والتكريمات وفي العديد من الميادين، وذلك في إطار مشاركاته في سلسلة من برامج الجوائز التابعة لأشهر المنصات الإعلامية والجهات المتخصصة في المجال المالي والمصرفي، والتي كان من بينها: جائزة «أفضل بنك إسلامي» في الكويت لعام 2021 من مجلة World Finance وللعام الثامن على التوالي، وجائزة «أفضل بنك إسلامي لتطوير وتمكين الموظفين في الكويت» لعام 2021، وجائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت» لعام 2021، وكلاهما أيضا من مجلة World Finance.



كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021 من Capital Finance International وللعام السابع على التوالي، بالإضافة إلى جائزة «أفضل رؤية مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021» من ذات المجلة.



كما قامت مجلة ASIAMONEY العالمية بتتويج «KIB» بكل من لقب «أفضل بنك رقمي في الكويت» و«أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية في الكويت» للعام 2021.

أفضل صفقة تمويل بالكويت

تقديراً لإنجازاته التي ساهمت في تنمية قطاع التمويل الإسلامي في كل من السوق المحلي والإقليمي للعام 2021، حصد «KIB» مجموعة من الجوائز عن إصدارات الرأسمالية والصكوك رفيعة المستوى، أبرزها إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية، والتي فاز عنها بكل من جائزة «أفضل صفقة تمويل على مستوى الكويت لعام 2021» مجلة Asian Banking & Finance (ABF)، وجائزة مجلة The Asset للتمويل الإسلامي، المعروفة بـ Triple A، وجائزة «صفقة الكويت للعام» من مجلة Islamic Finance News (IFN). أما عن مشاركته كمدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك بنك بوبيان بقيمة 750 مليون دولار، فقد نال عليها جائزة «أفضل صكوك بنكية» من مجلة The Asset أيضا، كما فاز بجائزة «صفقة التأثير الاجتماعي» من Islamic Finance News، بصفته المدير المشترك لأول إصدار من نوعه لـ «صكوك الاستدامة»، والتي كان قد أصدرها البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 2.5 مليار دولار.

توزيع أرباح نصف سنوية



وافقت الجمعية العامة للمساهمين على البند المتعلق بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، والذي سيكون وفق توصية مجلس الإدارة، واتباع ذات الإجراءات والمعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية للأرباح.