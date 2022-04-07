عقدت شركة كامكو إنفست جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلكترونيا، والتي وافقت على جميع البنود التي جاءت في جدول الأعمال، ومن بينها الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% (10 فلوس للسهم الواحد) أي ما يعادل 3.4 ملايين دينار، والذي يمثل 33% من الأرباح المحققة.



وعقدت الجمعية العامة إلكترونيا برئاسة نائبة رئيس مجلس إدارة الشركة انتصار السويدي، التي تلت تقرير مجلس الإدارة والذي تطرق إلى أداء العام 2021، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 10.3 ملايين دينار، بربحية للسهم 30.14 فلسا خلال 2021، وذلك مقابل خسائر بقيمة 2.7 مليون دينار في 2020، بخسارة للسهم 7.85 فلوس.



مركز مالي قوي



في هذا السياق، قالت السويدي «بلغ إجمالي الإيرادات خلال العام الماضي 30.1 مليون دينار، مقارنة بـ15.1 مليون دينار في 2020، فيما بلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات 20.2 مليون دينار، مقارنة بـ 15 مليون دينار في 2020، وتمثل الإيرادات من الرسوم والعمولات ثلثي مبلغ الإيرادات المحقق».



وشددت على أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وبحقوق مساهمين بلغت 60.4 مليون دينار بنهاية العام 2021، وذلك مقارنة بـ 50 مليون دينار في 2020، وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس.



وأضافت السويدي «أبدينا تأييدنا المطلق ودعمنا لاستراتيجية الاستدامة التي تتبعها الشركة ولإصدار تقرير الاستدامة الأول لعام 2021، وسيعتبر هذا التقرير بمنزلة الأساس الذي سننطلق منه لتطوير استراتيجية نمو أكثر استدامة، والتعامل بفعالية أكبر مع التغيرات والتحديات، الاستفادة من الفرص التي تعزز من استمرارية الشركة وتقوي من مكانتنا التنافسية محليا ودوليا».



إنجازات عديدة



من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه شرحا مفصلا عن الأداء التشغيلي للعام 2021، والذي شهد العديد من الإنجازات في شتى المجالات، حيث عمل مديرو الثروات بشكل وثيق مع مختلف قطاعات الأعمال للاستفادة من خبراتهم المتنوعة لتزويد العملاء بحلول ونصائح متخصصة، وأدى ذلك لاستقطاب عملاء جدد وتعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين وزيادة حجم الاستثمارات في منتجات جديدة وقائمة.



وقال صرخوه «تمكنا خلال العام من استقطاب أكثر من 1.1 مليار دولار استثمارات في عدد من المنتجات والصفقات وتوزيع نحو 235 مليون دولار للعملاء وتحقيق عوائد تنافسية على الأصول المدارة ليرتفع حجم الأصول المدارة بنسبة 12.8% إلى 14.6 مليار دولار بنهاية العام».



وخلال العام، واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء أقرانها وتفوقت على مؤشرات القياس الخاصة بكل منها، وعلى خلفية هذا الأداء المميز، احتفظت صناديق كامكو إنفست بمراكزها الريادية في صدارة أفضل صناديق الأسهم الكويتية.

الدخول إلى أسواق جديدة

قال صرخوه إنه فيما يخص الاستثمارات المصرفية، فقد نجحت الشركة في انجاز 22 صفقة بقيمة 4.8 مليارات دولار، والدخول إلى أسواق جديدة بما في ذلك السعودية وسلطنة عمان والأردن والبحرين إلى جانب انشطته القائمة في الكويت ومصر والإمارات، وتضم الصفقات ست صفقات دمج واستحواذ لصالح العملاء، وست عمليات في أسواق رأسمال الأسهم وعشر صفقات في أسواق رأسمال الدين.



وأشار إلى أن فريق أسواق رأس مال الأسهم أبرم 6 صفقات بلغت قيمتها 801 مليون دولار، منها الاكتتاب الخاص لشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والذي انتهى بإدراجها في بورصة الكويت، إلى جانب التخارج بنجاح من حصة مؤثرة في شركة مدرجة في بورصة الكويت والمملوكة لأحد العملاء، والتي تمثل نحو 26.2% من رأسمال الشركة، بالإضافة إلى عمليات الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال لأربع شركات مدرجة في بورصة الكويت.

10 صفقات بـ 3.7 مليارات دولار

على صعيد أسواق رأسمال الدين، أكد صرخوه أن 2021 كان عاما قياسيا آخر بتنفيذ 10 صفقات بلغت قيمتها 3.7 مليارات دولار منها إدارة تسع إصدارات سندات وصكوك في الكويت والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لدين بقيمة 330 مليون دولار. ولفت الى ان الإصدارات تضمنت 6 إصدارات دين دولية بالدولار الأميركي و3 إصدارات بالدينار الكويتي بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار دولار، ومن الصفقات البارزة خلال 2021 كان الدور الريادي في هيكلة أداة دين مبتكرة في السوق المحلي، إدارة أول إصدار سندات دائمة ومساندة بالدينار الكويتي وأول سندات في قطاع التأمين المحلي، والتي تعد إنجازا بالسوق الكويتي.



وأضاف ان ذراع الوساطة المالية، شركة الأولى للوساطة المالية، استمر في توسيع قاعدة عملائه في الكويت والأردن من خلال الاستفادة من منصات التداول عبر الإنترنت، وتمكنت الشركة بنجاح من اجتياز اختبارات نظام التداول بصافي الالتزامات (خدمة الـ Netting) والتي أصبحت رافدا جديدا للإيرادات.