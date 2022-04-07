هادي العنزي



تمكن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء من حجز أولى البطاقات المؤهلة إلى الدور نصف نهائي كأس الاتحاد، بعد تغلبه على نظيره الصليبخات 96-83 نقطة، في المواجهة المتكافئة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.



إلى ذلك، يلتقي في 9:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد الكويت بطل الدوري مع كاظمة الوصيف لحجز آخر البطاقات المؤهلة إلى الدور نصف النهائي، حيث أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس مباراتين في دور الثمانية، جمعت الأولى بين اليرموك والشباب، فيما التقى في الثانية الساحل مع برقان.



وتأخذ قمة الكويت وكاظمة المبكرة لكأس الاتحاد طابعا ثأريا للبرتقالي، الذي خسر لقب الدوري الممتاز من «العميد» بـ3 مواجهات مباشرة، إذ يأمل المدرب الأميركي جيسي أوينز في تحقيق أول لقب مع كاظمة. وعلى الجهة الأخرى، يسعى الكويت لمواصلة فرض هيمنته على الألقاب المحلية، بقيادة مدربة الألماني بيتر شومرز.