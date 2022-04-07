هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات مالك القلاف، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن خسارة فريقه أمام العربي في ختام الدور التمهيدي لكأس الأمير 0-3 محبطة، لكنها متوقعة، نظرا للجودة الفنية العالية التي يتمتع بها الخصم، وكذلك لكثرة البدائل من اللاعبين في مختلف المراكز، مضيفا اننا تخلينا عن الحذر، وسعينا للتعادل، ولكن عوقبنا بهدف نتيجة تقدمنا امام الفريق الأفضل، لافتا إلى أن الصليبخات ليس لديه ملعب دائم يتدرب عليه.



وذكر المدرب الوطني مالك القلاف أن فريق الصليبخات سيشهد تغيير أكثر من 15 لاعبا في الفترة المقبلة، وقال «توليت مهمة تدريب الفريق ديسمبر الماضي، وقمنا بتقييم الوضع الفني للفريق بشكل مفصل، وتحديد نقاط الضعف، والسبل الصحيحة لمعالجتها، بناء على طلب الجهاز الإداري برئاسة ماجد عناد، وسنعمل مبكرا على تحضير الفريق للموسم المقبل، وترتيب كل الأمور، بما يعزز من فرص الصليبخات في المنافسة على التأهل إلى الدوري الممتاز»، مشددا على أنه لن يقبل على نفسه أن لا تكون له بصمة واضحة مع الفريق.