مفرح الشمري

صرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد بأن اللغط المثار حول أحد الأعمال التلفزيونية التي تبث من قبل إحدى المحطات من إنتاج شركة غير كويتية ولم يتم إجازة العمل من قبل وزارة الإعلام، كما أن العمل تم تصويره خارج الكويت ويعرض على منصات خارج دولة الكويت.

وأكدت مراد أن وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين طلب التحقيق فيما إذا تم تصوير أي مشاهد داخل دولة الكويت دون الحصول على ترخيص مسبق مما يشكل مخالفة للقانون واللوائح المنظمة لإنتاج الأعمال الفنية داخل دولة الكويت.

وتهيب وزارة الاعلام بتحري الدقة حول نسب الأعمال الفنية لدولة الكويت، ولا سلطان للوزارة بموجب القانون على مايتم تصويره او إنتاجه خارج دولة الكويت.