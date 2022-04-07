عبدالكريم العبدالله

اشادت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس، بتصريحات وزير الصحة د.خالد السعيد، بأن تثبيت البدلات (بدل التدريب وبدل الخفارة) وعدم خصمها أثناء الإجازات سيشمل المهن المساعدة أسوة بزملائهم الأطباء.

وذكرت في تصريح صحافي، أن المهن المساعدة، خاصة مهنة العلاج الطبيعي كان لهم دور بارز أثناء الجائحة، وجزء لا يتجزأ في مواجهة وباء كورونا.

وبيّنت أن إنصافهم حق مشروع، وذلك تقديراً لجهودهم التي بذلوها خلال الجائحة، فمنهم من أُصيب ومنهم من توفي في سبيل انقاذ الأرواح، داعية إلى الإسراع في شمول مهنة العلاج الطبيعي والمهن المساعدة، مستدركة: متفائله بحكمة وزير الصحة ورغبته في دعم الكوادر العاملة في وزارة الصحة عبر إصدار قرارات تصب في صالحهم.