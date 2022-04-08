القاهرة - ناهد إمام



يواصل المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة للعام الـ 35 على التوالي مسيرته الخيرية في تنفيذ مشروع ولائم الإفطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من خلال قوافل الخير التي يتم تسييرها إلى مختلف محافظات مصر بهدف تحقيق التراحم والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وللتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا.



وصرحت مديرة المكتب عواطف خليفة اليتامى بأن هذه البادرة الطيبة تأتي ضمن أنشطة المكتب الدورية التي يحرص على تنفيذها في شهر رمضان من كل عام، حيث يتم تسيير القوافل التي تقوم بنقل السلال الغذائية الرمضانية إلى 16 محافظة في الوجهين البحري والقبلي بتمويل من بيت الزكاة الكويتي، إيمانا من المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة بدوره المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.



وأضافت اليتامى أن سلة رمضان تحتوي على مواد غذائية تزن 16 كيلو غراما من المواد الجافة، التي تحتاج اليها الأسرة، لافتة إلى أن استمرار مثل هذه الأنشطة الخيرية يعمل على توطيد العلاقة بين الشعبين الشقيقين في جمهورية مصر العربية والكويت.