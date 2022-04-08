احتفل الشاعر والإعلامي حسن الفاهد الهاجري بزفاف نجله علي، وأقام بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.