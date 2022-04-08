twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الهاجري الجمعة 2022/4/8 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1908 A+ A- استمع عبدالعزيز الهاجري ود.خالد بن شبعان ونمر بن شبعان يهنئونالمعرس علي الهاجريالصيفي الصيفي مهنئاالزميل أحمد الفضلي ود.سعد الجدعان يباركانالإعلامي محمد الملا مباركاخالد الهاجري وفهد الهاجري يباركانداود الدبوس مباركاد.سالم العنزي وفهد العشبان يهنئاند.سعد الجدعان وعبدالعزيز الهاجري والدوسري وحسن الهاجريد.سعد الجدعان وحسن الهاجري احتفل الشاعر والإعلامي حسن الفاهد الهاجري بزفاف نجله علي، وأقام بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.