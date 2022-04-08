أقام التحالف الوطني الإسلامي غبقة رمضانية في ديوان النائب عدنان عبدالصمد لاستقبال المهنئين والمباركين بمناسبة حلول الشهر الفضيل. وقد تبادل الحضور خلال الاستقبال التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث تخلل الاستقبال الأحاديث الجانبية والنقاش حول الشأن العام.



هذا، وجسد الحضور عادات أهل الكويت في التواصل بمثل هذه المناسبات التي تعكس روح الأسرة الواحدة والحرص على الوحدة الوطنية، وهو ما جبل عليه أهل الكويت منذ القدم.



وابتهل الحضور بالدعاء الى الله أن يعيد شهر رمضان على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها وشعبها وقيادتها من كل سوء.