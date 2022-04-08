القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



هو ابن صعيد مصر وتحديدا من مدينة مغاغة بمحافظة المنيا.. لمع اسمه بقوة داخل المستطيل الأخضر، مع أكبر الأندية المصرية، الإسماعيلي والأهلي والزمالك وخارج مصر أيضا في الدوري البلجيكي.



انه «الصقر» أحمد حسن الذي نال شرف لقب عميد لاعبي العالم لكثرة عدد مبارياته التي شارك فيها.



وعبر تاريخ طويل مع الكرة استطاع «الصقر» أن يساهم في 180 هدفا مسجلا 122 هدفا وصناعة 58 آخرين من خلال 461 مباراة وعبر نحو 32 ألف دقيقة، كما شهدت مسيرته خوض 199 مباراة في الدوري التركي، تليها 97 مباراة في الدوري المصري بخلاف 57 مواجهة في الدوري البلجيكي.



ورغم كل المقامات الرفيعة التي وصل إليها «الصقر» إلا أن قلبه يتحرك دائما نحو عمل الخير والمواقف الإنسانية العديدة، ومنها: تبنى أحد الأطفال الناجين من «عبارة السلام 98» بعد أن فقد جميع أفراد عائلته مع غرق العبارة في البحر الأحمر عام 2006.



كما يحرص أحمد حسن كل عام، على تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء مدينة مغاغة، من خلال المسابقات وتقديم بعض الجوائز للمتميزين والمتفوقين بحضور مجموعة من الشخصيات العامة.



وفي أحدث مواقفه، التبرع لمركز شباب مغاغة بمبلغ 50 ألف جنيه لدعم العمال والموظفين واللاعبين، في ظل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقد لعب أحمد حسن دورا بارزا في فوز منتخب مصر بـ 4 ألقاب أمم أفريقية، كان أولها بطولة 1998 في بوركينا فاسو، حيث كان أحد الأعمدة الرئيسية في خط وسط «الفراعنة» تحت قيادة «الجنرال» الراحل محمود الجوهري، وترك «الصقر» بصمة لا تنسى بإحراز هدف صاروخي في شباك جنوب أفريقيا بالمباراة النهائية التي فازت فيها مصر بهدفين دون رد.



كما كان أحد كتيبة مصر الفائزة ببطولة 2006 في القاهرة تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، إذ لعب حسن دورا مميزا في البطولة وكانت الدراما عنوان بصمته في المباراة النهائية أمام ساحل العاج، حيث أهدر ركلة جزاء في المباراة ومع وصول اللقاء للحسم عن طريق ركلات الترجيح، أصر على تسديد الضربة الأولى ونجح في تسجيلها ليعطي دافع معنوي قوي لباقي زملائه لحصد اللقب.



وكان لفوز «الصقر» ببطولة 2008 في غانا مذاقا خاصا نظرا لأنها كانت أول بطولة يحمل فيها شارة قيادة «الفراعنة» وقد رفع الكأس الغالية لأول مرة كقائد، كما تكرر نفس المشهد في بطولة 2010 بأنغولا، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه كونه فاز بأربع بطولات أمم أفريقيا مع «الفراعنة» أعوام 1998 و2006 و2008 و2010.