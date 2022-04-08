أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية أحمد محمد العتيبي أن 2021 عام الإنجازات الإنشائية بلا منازع، حيث شهـــد تنفيذ مشروعات شكلت نقلة نوعية في الخدمات، أبرزها توقيع عقد إنشاء فرع التموين المركزي ق10 على مساحة 1000م2، وإنشــــاء فرع لوازم العائلة المركزي ق10 وتأثيث مبنى الإدارة، إضافة إلى توسعة السوق المركزي 3 الذي يجري تأثيثه حاليا.



وأوضح العتيبي بعد عقد الجمعية العمومية واعتماد التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتوزيع 12% أرباحا أن هناك العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري العمل على إتمامها ضمن الخطة الموضوعــــة، حيـــث يتم حاليا إنشاء سوق مركزي مصغر في ق1 بجانب مستشفى الكويت بمساحة 600 م2، وحصلنا على الموافقات اللازمة لمواقف متعددة الأدوار في ق9 في السوق المركزي رقم 1.



وفيما يتعلـــق بالإنجــــازات المالية بين تحقيق مبيعات بلغــــت 31.141 مليونـــــا، ووصل صـــــافي الربـــح إلى 4.546 ملايين دينــــار، وسيتم توزيـــع 12% أرباحا على المساهمين وهي النسبـــــة الأعلى.



مشيرا إلى أن النتائـــج المالية صاحبها نشاط تجاري وتسويقي، من خلال تقديـــم مجموعة من السلال، كالسلة الشتوية والرمضانية، وإلى جانب السلال قمنا بإطلاق العديد من المهرجانات التسويقية، كمهرجان القرطاسية، ومهرجان البر، ومهرجان فبراير، ومهرجـــان التوفير ومهرجان شهر الخير، ومهرجان التمور، ومهرجان فرحة العيد، ومهرجان العيد، ومهرجان الآيس كريم، ومهرجان لوازم العائلة، ومهرجان أغسطس، ومهرجان مسك الختام.



إضافة إلى عروض التوفير، وعروض مارس وأبريل والصيف والبيض السعودي ويونيو، والعرض الأسبوعي للخضار والفواكه.



وأضاف: قام مجلس الإدارة ولأول مرة على مستوى الجمعيات بتوقيع شراكة استراتيجية مع منصة «طلبات» لتصبح أصناف الجمعية متوافرة للعملاء عن طريقها خلال 45 دقيقة فقط، وكان للجمعية دور رئيسي في تقديم أهم الخدمات الاجتماعية والدينية والتعليمية والترفيهية للمساهمين، حيث تم تنظيم الملتقى التراثي بجزيرة فيلكا، وإطلاق ماراثون جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية للرجال، وتوزيع جوائز قيمة على العشرة الأوائل من كل فئة، ومجموعة الوقاية لجميع مساجد المنطقة، والمقاعد البلاستيكية لكبـــار الســن وسلـــة العطــور في العشـــر الأواخر من رمضان.



وتابع: حرصنا على تطعيم جميع الموظفين من فيروس «كورونا»، ووزعنا السلة الغذائية على حراس المدارس، والمياه والعصائر خلال فترة السماح بالمشي في الممشى، ووفرنا مسحات «كورونا» بمركز الجارالله الألماني بعرض حصري، إلى جانب عروض حصرية للتحاليل والاختبارات بأسعار مخفضة، كما قدمنا عروضا خاصة عبارة عن تذاكر نـــادي الرماية بصبحان بسعر دينار للتذكرة، وأطلقنــــا مسابقــــة «من سننــــه المهجــــورة» أسبوعيـــا على «تويتر» الجمعية، وكانت هناك مسابقة سيارة الجوائز للتواصل مع المساهمين بأماكن مختلفة مثل مراكز التسوق والممشى والحديقة مع توزيع الهدايا.



وذكر انه تم التواصـــل مع المدارس ودعمهــــا من خلال توفيـــر المياه والعصائر للمــدارس الثانوية قبل بدء اختبــــارات الطلاب، ووفـــرنا سيـــارات لخدمة كبار الســـن وذوي الاحتياجات الخاصــــة للتوصيل إلى مراكز التطعيم بأرض المعــــارض بمشـــرف، إضافــــة إلى دعم الأندية الصحية للرجال والنســــاء، وتوفيـــر التذاكــــر الترفيهيـــة للمساهمـــين وأبنائهـــم وتذاكــــر بينـــت بـــول، وإطلاق بطولة البلاي ستيشــــن الخامســـة، وحجــــز رحلات بحرية بأسعار مخفضـــة، وجلســــات أرضية ودراجات هوائيــــة لرواد الحديقة مجانـــا، وكانت هناك سيارة جولف لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات بالحديقة ق8.