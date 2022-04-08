الاستفادة من مقترحات الاتحاد لتطوير القطاع ومعالجة السلبيات التي قد تؤثر على عجلة الإنتاج

تعاون رئيس المؤسسة وقياداتها سينعكس إيجاباً على تحقيق الغايات المرجوة في إرضاء العاملين

أسامة أبو السعود



أعلن السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات م. عبدالعزيز نايف العتيبي، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بين رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح في مبنى المؤسسة، حيث حضر اللقاء وفد من اتحاد البترول بقيادة رئيس الاتحاد م. محمد مشعان العتيبي.



وقد بدأ الاجتماع بتبادل كلمات الترحيب من كلا الطرفين والتهنئة بمناسبة التشكيل الجديد للاتحاد ومنصب رئاسة المؤسسة، كذلك المباركة بحلول شهر رمضان المبارك.



وأوضح العتيبي أن اللقاء اتسم بروح الأخوة والشفافية ووضع خارطة طريق تعاون مستقبلي بين الاتحاد ومؤسسة البترول الكويتية للنهوض بالقطاع النفطي والعاملين فيه، حيث يعتبر هذا اللقاء مهما لكلا الطرفين لاسيما أن الاتحاد يسعى الى أن يحقق إنجازاته التي يسعى فيها لخدمة العاملين وتبناها في بداية تشكيل مجلسه التنفيذي.



وبين أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح أبدى تعاونه مع الاتحاد وعزز هذا اللقاء بضرورة أن يتم التواصل الدائم، وأن يلعب الاتحاد دورا أساسيا للارتقاء بالعاملين الذين يديرون أكثر الأماكن حساسية في بلدنا الحبيبة الكويت والاستفادة من المقترحات المقدمة من الاتحاد بشكل دوري لتطوير القطاع ومعالجة السلبيات التي قد تؤثر على عجلة الإنتاج.



وأكد أن اتحاد البترول يسعى دائما وأبدا لتحقيق طموحات العاملين، وأنه من خلال هذا اللقاء يعد العاملين في القطاع النفطي بأن تكون بإذن الله المرحلة القادمة مرحلة جديدة في عهد جديد يرتقي بالقطاع النفطي والعاملين فيه، وأن تعاون رئيس المؤسسة والقيادات فيها سينعكس إيجابا على تحقيق الغايات المرجوة في إرضاء العاملين الذين يعتبرون عصب الاقتصاد الوطني وجنود هذا الوطن الذين يبذلون كل جهد في طبيعة عمل خاصة لنهضة الدولة.



وختم العتيبي تصريحه بأمله أن تكون هذه الاجتماعات متواصلة فيما بين مؤسسة البترول والاتحاد، وسوف يسعى الاتحاد الى تزويد المؤسسة بشكل متواصل بالاقتراحات والمطالبات التي تهم العاملين وتنعش الاقتصاد الوطني وتجعل القطاع النفطي قطاعا متميزا في الأوساط المحلية والعالمية.