بيروت - أحمد عزالدين



أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الخاسر الأكبر من انزلاق الخطاب الطائفي الانتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان واللبنانيين وليس المتخاصمين على مقعد نيابي من هنا وهنالك، مستغربا كيف يستسهل البعض الاستثمار على جراحات ومعاناة اللبنانيين في كل مفاصل حياتهم اليومية في الغذاء والدواء والكهرباء ممعنا في التحريض ونكأ الجراح لغايات انتخابية رخيصة.



وتمنى لو ان القوى السياسية على اختلاف توجهاتها، وكذلك المتنافسون في استحقاق الانتخابات النيابية، لو انهم يقاربون هذا الاستحقاق بروح رياضية.



كلام الرئيس بري جاء خلال استقباله في «قاعة ادهم خنجر» في دارته في المصيلح في الجنوب رئيس نادي شباب الغازية الرياضي لكرة القدم مع وفد من النادي وفعاليات.



وقدم الوفد للرئيس بري كأس بطولة اندية الدرجة الثانية في كرة القدم والذي أحرزه النادي وانتقل على ضوء تلك البطولة الى مصاف اندية الدرجة الاولى.