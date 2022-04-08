وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم رقم 9014 تاريخ 7 ابريل 2022 القاضي بإحالة مشروع القانون المعجل الذي اقره مجلس الوزراء، الى مجلس النواب، والرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (المعروف بالكابيتال كونترول).



كما وقع الرئيس عون المرسوم رقم 9015 تاريخ 7 أبريل 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة الى هيئة «اوجيرو» بقيمة 127 مليار و532 مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل الموقت لكافة العاملين فيها. وحددت مدة السلفة بسنة واحدة.



الى ذلك، وقع عون القانون رقم 282 الذي اقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، واحاله للنشر في الجريدة الرسمية، وهو يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات لكل من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والأمن العام ووزارة الخارجية والمغتربين، وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.



ويبلغ مجموع الاعتماد الاستثنائي 620 مليار ليرة لبنانية موزع كالاتي: 260 مليار ليرة لوزارة الداخلية، 300 مليار ليرة لتغطية نفقات تحقيق مليون جواز سفر لبناني مع متتماته، 60 مليار ليرة لبنانية نفقات تنظيم الانتخابات للمغتربين اللبنانيين في الخارج.