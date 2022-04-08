لقي مسلح واحد على الأقل من قوات سوريا الديموقراطية (قسد) مصرعه وأصيب آخر في هجوم بالأسلحة الرشاشة ببلدة العزبة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) امس عن مصادر قولها إن «الفصائل الشعبية استهدفت بالأسلحة الرشاشة مجموعة مسلحة لميليشيا (قسد) أثناء تجولها في قرية العزبة بالريف الشمالي الشرقي، ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة آخر وذلك بعد ساعات من مقتل مسلح من الميليشيا واصابة اثنين آخرين في مدينة هجين بالريف الشرقي».



ووفق الوكالة، «شهدت قرية العزبة أكثر من مرة تظاهرات لأهالي القرية والقرى المجاورة طالبت خلالها بطرد الميليشيا، المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي، من المنطقة».