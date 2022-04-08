قال مسؤولون أميركيون أمس إن عسكريين أميركيين أصيبا بجروح طفيفة إثر هجوم صاروخي على ما يبدو على قاعدة في شرق سورية.



وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن أحد العسكريين عولج بالفعل وخرج من المستشفى بينما يخضع الثاني لفحوص للكشف عن إصابة في الدماغ.



وأشار المسؤولون إلى أن المعلومات تستند إلى تقارير أولية ويمكن أن تتغير.



وفي حين لم يتضح بعد من نفذ الهجوم الأخير، فقد استهدفت ميليشيات مدعومة من إيران القوات الأميركية في العراق وسورية من حين لآخر.



وتحدثت صفحات اخبارية محلية عن تعرض المدينة السكنية في حقل «العمر» النفطي، لقصف قالت إن مصدره ميليشيات موالية لإيران، تلاه قصف من قبل قوات التحالف الدولي استهدف مواقع في محيط مدينتي الميادين والقورية.



وقال مكتب «قسد» الإعلامي في بيان عقب الاستهداف، إن الميليشيات الإيرانية استهدفت قاعدة التحالف الدولي في «حقل العمر» بعدة قذائف صاروخية للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر.



وقالت شبكة «نهر ميديا» المحلية، إن أصوات الانفجارات سمعت فجر أمس، في أرجاء الريف الشرقي للمحافظة تلاه تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي في سماء المنطقة.



وتقع حقول النفط الرئيسية في سورية في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة وتشكل عوائدها مصدرا رئيسيا لتمويل الميليشيات الكردية.



وتتركز الفصائل المدعومة من إيران بشكل كبير إلى الغرب من نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تحصل على الإمدادات من العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.