رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الجمعة بعودة سفيرنا لدى لبنان عبدالعال القناعي لممارسة مهامه الديبلوماسية.

وقالت الوزارة في بيان «نقدر عاليا كافة الجهود التي بذلتها الديبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في دول الخليج».

وأضافت أن «ما يجمع لبنان بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل» معربة عن «الشكر والتقدير للدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين كل الأشقاء العرب».

وكانت وزارة الخارجية أعلنت يوم أمس في بيان عودة سفيرنا لدى الجمهورية اللبنانية.