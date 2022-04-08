وصل إلى ​مطار بيروت الدولي​ بعد ظهر اليوم، سفيرنا في ​لبنان​ عبد العال القناعي.

وكان في استقبال السفير القناعي في صالون الشرف في مطار بيروت، المستشار في سفارتنا في لبنان عبدالله الشاهين، وأركان السفارة.

يأتي ذلك غداة إعلان وزارة الخارجية عودة سفيرنا إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن هذا القرار جاء في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان وتفاعلا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، مشددة على أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكل مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان.