نفت بلدية الكويت اليوم الجمعة ما يتم تداوله عن تسلم مبنى المجلس البلدي الجديد، مؤكدة استمرار الأعمال في مشروع مبنى الأمانة العامة للمجلس وسط متابعة حثيثة لدفع عجلة تنفيذه وسرعة إنجازه تمهيدا لتسلمه من المقاول.

وأضافت البلدية في بيان صحافي أن نسبة إنجاز المشروع الذي مازال في عهدة المقاول بلغت 75% مبينة أن هناك مطالبة من المقاول بتمديد مدة العقد إلى منتصف مايو المقبل، وهي قيد الدراسة لدى الجهاز التنفيذي.

وأوضحت أنها قامت خلال هذا المشروع بتوقيع عقدين يختص الأول بإنشاء المبنى الجديد للمجلس البلدي والأمانة العامة له والآخر معني بتوريد وتركيب وصيانة التأثيث والتصميم الداخلي للمبنى والذي لايزال في طور التحضير، ولم يتم تسلمه حتى تاريخه.

ويقع مشروع المبنى الجديد للأمانة العامة للمجلس البلدي في مدينة الكويت بحي القبلة بين الصفاة وشارع فهد السالم وبين الدائري الأول وشارع الهلالي وتبلغ مساحته الكلية 77.600 ألف متر مربع.