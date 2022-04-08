الرئيس يوجه بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني الوسطي الرشيد

القاهرة - خديجة حمودة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مختلف القطاعات الأساسية في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة، فضلا عن إتاحة فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الاول مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية.

واستعرض اللواء وليد أبو المجد مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصة في مجالات الصحة والإسكان والري والكهرباء، فضلا عن عرض التعاون المخطط مع وزارة التعليم العالي بالاستعانة بالخبرة الأميركية العريقة في المجال الأكاديمي للبرمجيات وتطبيقات التكنولوجيا، إلى جانب سير العمل في استصلاح الأراضي بالمرحلة الثانية في مشروع توشكى بمنطقة جنوب الوادي، والتي تهدف إلى زيادة مساحات الأراضي الزراعية، وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إجمالي المشروعات التي ينفذها الجهاز لصالح الدولة خلال العام الحالي بلغ 227 مشروعا بقيمة 100 مليار جنيه.

الى ذلك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول جهود وزارة الأوقاف في تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف، فضلا عن تدريب وتأهيل الأئمة.

وعرض جمعة متحصلات هيئة الأوقاف خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات وأرباح بإجمالي حوالي مليار و429 مليون جنيه، وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها في تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره، فضلا عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري وتعظيم عوائده.

وفيما يخص الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة.

وبالنسبة لجهود إعداد جيل من الأئمة المفكرين، وجه الرئيس السيسي بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغا لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني، وذلك لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير، مع إعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة الوافدين للخارج.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الأوقاف عرض تجربة الوزارة فيما يخص صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، حيث وجه الرئيس السيسي بدعم هذه المشروعات لتعظيم عوائدها الاجتماعية في خدمة المجتمع، وتحقيق مقاصدها الشرعية.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، وذلك نظرا لأهميته ولتعامله اليومي الكثيف مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تابع جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

واستعرض مروان - خلال الاجتماع - النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري، وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلا عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.

كما عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة.

وعرض وزير العدل - كذلك - موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية وقد وجه الرئيس السيسي في هذا السياق باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأية تعديات على أملاك الدولة.