قرر د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة ثانية لتقديم برنت مفردات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية حتى يوم 15 أبريل الجاري، وذلك لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف تفيد بضرورة تقديم برنت بإفرادات المرتب إلى مكاتب التموين ومن استلم الرسالة المطلوبة عليه بتقديم بيان بالدخل الشامل تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، مع عدم المساس للأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم، حيث يتم توفير السلع والخبز المدعم لهم.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في توفير كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي في البلاد لكل السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.