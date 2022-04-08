مفرح الشمري

المسلسل المحلي «نوح العين» المعروض حاليا على العديد من القنوات يعتبر منصة للشباب المبدعين الذين وجدوا الفرصة الحقيقية للمشاركة فيه من خلال نص ثري وشخصيات متباينة وانتاج سخي واخرج يعي اهمية ودور ومكانة الشباب.

المسلسل في نهاية الاسبوع الاول من شهر رمضان، حقق نسبة اقبال عالية عبر عدد من الفضائيات الخليجية والعربية بالاضافة الى المنصات الجديدة مما جعله في مقدمة الاعمال الاكثر اقبالا على الخارطة الرمضانية. والمسلسل من انتاج «سفن ستايل» بقيادة النجم القدير محمد المنصور ومن تأليف الكاتب البحريني جمال صقر واخراج مواطنه مصطفى رشيد وبطولة عدد بارز من نجوم الدراما الخليجية ومنهم محمد المنصور وحسين المنصور وهدى الخطيب وعلي جمعة ومحمد جابر وعبدالله ملك ومرام وشهاب حاجية ومي البلوشي وقائمة طويلة من جيل الشباب.

وعن حضور الشباب في المسلسل يقوم الفنان أحمد النجار:

اولا: انا في غاية السعادة للنجاح الذي يحصده مسلسل «نوح العين» العمل الذي يكاد يغطي النسبة الاكبر من الفضاءات مما يحقق معادلة الانتشار والحضور الفني وهو امر يتمناه كل فنان مشارك في هذا العمل الذي كانت وراءه «سفن ستايل» التي تعود للانتاج وبقوة وهي تراهن على جيل الشباب.

اما الفنان عبدالله البلوشي فيقول: شخصيا اعتبر مسلسل «نوح العين» منصة للشباب المبدعين والمتميزين الذين وجدوا ضالتهم المنشودة في هذا العمل الضخم الانتاج والثري بالمضامين والاحداث والشخصيات.

فيما قال الفنان بدر المنصور: مسلسل «نوح العين» ليس مجرد دراما تراثية تقليدية انه ابعد من كل ذلك، حيث تجتمع اجيال الحرفة مع جيل الشباب الذي يجد في هذه التجربة الحاضنة والدعم الحقيقي للشباب المتميزين الذين ظلوا لسنوات طويلة وهم ينتظرون مثل هذه الفرصة الذهبية.

بدورها، قالت الفنانة اضوي فهد انها تشعر بالفخر لمشاركتها بهذا العمل الذي استطاع ان يحقق معادلة الحضور عبر ما يقدمه من دراما ثرية بالغموض والحكايات والاسرار والحلول الاخراجية الذكية التي قادها المخرج القدير مصطفى رشيد. وتابعت ان هكذا نجاح وهو نتيجة حتمية للحرفة العالية للانتاج وهي جوانب تحسب لصالح العمل وفريقه.

كما قالت: واشيد بالحضور الطاغي لجيل الشباب وهو ما يثلج الصدر ان يجد جيل الشباب مكانهم وحضورهم في صناعة الدراما التلفزيونية الخليجية.

وقالت الفنانة كفاح الرجيب: هكذا نوعية من الاعمال تمثل حاضنة حقيقية لجيل الشباب وايضا منصة للانطلاق بعيدا عبر ما يحققه من انتشار ولعله العمل الاكثر انتشارا وتوزيعا علي مستوى نتاجات هذا الموسم، وهنا ابارك لفريق «سفن ستايل» بقيادة النجم الفنان محمد المنصور والفنان حسين المنصور.

فيما قال الفنان الشاب هاني الهزاع: باختصار شديد كانت تجربتي اكثر من رائعة في مسلسل «نوح العين» سواء من خلال الشخصية التي قدمتها او عبر التعاون مع جميع الكوادر وصولا الى حالة النجاح والاصداء الهامة التي يحصدها هذا العمل محليا وخليجيا وعربيا.